РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. 9 мая в учреждениях культуры городского округа Люберцы состоятся концертные онлайн-программы, приуроченные ко Дню Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Концерты начнутся в 12:00 на официальных страницах учреждений в социальных сетях: «Победный май!» - трансляция концертной программы в аккаунте Люберецкого дворца культуры @ldk_lubertcy. «Весна на клавишах Победы» - трансляция концертной программы в аккаунте Центра культуры и отдыха @ldk_cko, «Песни Великой Победы» - трансляция концертной программы в аккаунте Культурного центра «Дом офицеров» @kult_centr_ldk_gorodoka», - говорится в сообщении.

Также пройдет флешмоб поэтических поздравлений с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Организовал его Красковский культурный центр @kraskovo_kkc. В аккаунте культурно-досугового центра «Союз» @kdc_soyuz покажут видеофильм-концерт. Музейно-выставочный комплекс @lubermvk представит парад видеохроники Победы 1945 года. В аккаунте библиотеки Малаховки покажут видеообращения для люберчан со словами благодарности ветеранам. В аккаунте парков культуры и отдыха состоится видеоконцерт с любимыми песнями о войне.

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