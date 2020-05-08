РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мая. Представитель совета депутатов Балашихи Сергей Чураков в преддверии 75-летия Победы почтил память солдат, воевавших в Великой Отечественной войне и возложил цветы к мемориалу, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Сергей Чураков возложил цветы к мемориалу с памятным знаком «Вечная память воинам победителям», который расположен около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Пехра-Покровском. Также в мероприятии приняли участие военнослужащие личного состава войсковой части 32020, которые возложили к стеле венки», - говорится в сообщении.

Кроме того, в преддверии 75-й годовщины Победы, они навещают и поздравляют ветеранов, проходивших службу или работающих в воинской части.

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