РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске местный житель получил семь лет исправительной колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотического средства, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского прокурора Маргарита Тарасова.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскного мероприятия выявили уроженца Подольска, занимающегося сбытом наркотического вещества. Вину в предъявленном обвинении подсудимый не признал. Утверждал, что все обнаруженные при нем наркотики приготовил для личного употребления.

«Суд пришел к выводу о виновности обвиняемого и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор ему вынесли по части 1 статьи 228.1, часть 3 статьи 30 пункт «б», части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, при этом не доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам)», - сказала Тарасова.

Во время судебного заседания опросили свидетелей, исследовали письменные материалы дела, а также выслушали версию самого подсудимого.