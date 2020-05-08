РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске местный житель получил три года строгого режима за приобретение и хранение наркотического средства, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского прокурора Маргарита Тарасова.

Житель Подольска приобрел наркотическое средство с помощью закладки. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта, совершенное в крупном размере). Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

«Исследовав материалы дела, допросив свидетелей, а также учитывая признательные показания самого подсудимого, обстоятельства смягчающее и отягчающие наказание, суд пришел к выводу о его виновности и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - сказала Тарасова.

Она разъяснила, что в соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств надлежит считать получение наркотиков любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного и так далее