РИАМО - 8 мая. Бесплатные маски и перчатки будут выдавать в общественном транспорте Москвы маломобильным пассажирам, пожилым людям, а также многодетным семьям с маленькими детьми, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 12 мая в московском городском транспорте можно ездить только в масках и перчатках.

«По поручению мэра Москвы для тех, кто пользуется социальной службой московского метро — Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), мы будем бесплатно выдавать маски и перчатки, если у них не будет средств защиты с собой», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. Москвичам разрешено покидать дома только в случае необходимости – в аптеку, за продуктами, вынести мусор или выгулять собаку.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

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- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

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