РИАМО- 8 мая. Россияне оценили во время самоизоляции сервисы доставки продуктов и планируют пользоваться ими после снятия карантинных мер, сообщает Газета.ru. Эти данные получили в отчете Роскачества и Аналитического центра НАФИ о качестве услуг служб доставки продуктов. «Согласно результатам исследования, в апреле 2020 года большинство интернет-пользователей (67%) совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов на дом. Причем 13% респондентов сообщили, что начали пользоваться такими сервисами недавно – после введения режима самоизоляции», - говорится в сообщении. Те, кто заказывали продукты на дом, сталкивались с разными проблемами. Чаще обычного жаловались на отсутствие каких-то товаров в наличии и невозможность заказать доставку на удобное время. Встречались и жалобы на товары с поврежденной упаковкой или низким качеством продуктов. При этом, несмотря на проблемы, с которыми столкнулись россияне, абсолютное большинство оценило сервисы по доставке продуктов и планирует пользоваться ими и далее. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая