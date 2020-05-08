РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мая. Работу дежурной части отдела полиции по городскому округу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» проверили члены общественного совета при ГУ МВД России региона Сергей Леонов и Юрий Бусов вместе с представителем общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Анатолием Филипповым, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

«Общественники ознакомились с действиями оперативного дежурного при поступлении сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях, проверили соблюдение установленного порядка регистрации заявлений, наличие образцов заполнения заявлений и информации о предоставляемых правоохранительными органами госуслугах, в том числе в электронном виде», - говорится в сообщении.

Правозащитники побывали в помещениях для административно задержанных в отделе полиции по городскому округу Реутов, проверили наличие и состояние медикаментов первой медицинской помощи, освещение и вентиляцию камер для задержанных, сроки годности сухих пайков, журналы доставленных лиц и графики санитарной обработки помещений.

«Особое внимание было уделено проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По итогам посещения общественники положительно оценили работу сотрудников полиции и пожелали дальнейших успехов в службе», - заключается в материале.