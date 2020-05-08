РИАМО - 8 мая. В столице к настоящему моменту зафиксировали 98 522 случая новой коронавирусной инфекции, при этом большинство людей не больны, а лишь являются носителями инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для снижения распространения вируса должно быть обеспечено социальное дистанцирование, введено обязательное ношение перчаток и масок во время нахождения на производстве во всех помещениях общего пользования.

«Большинство из этих людей не больны – они являются лишь носителями инфекции. И наша основная задача заключается в том, чтобы вовремя их выявлять, изолировать, и тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания», – сказала Ракова.

Она добавила, что в Москве хорошо развит рынок услуг по ПЦР-тестированию. На данный момент в столице функционируют 12 частных лабораторий, которые способны проводить от 15 до 20 тысяч исследований по выявлению Covid-19. По словам заммэра, для этого имеются все нужные мощности.

«Мы постоянно наращиваем объемы тестирования и увеличиваем количество людей, которые в обязательном порядке подлежат тестированию. Бояться того, что количество вновь выявленных инфицированных растет не стоит. Количество людей с ОРВИ, пневмонией, а также число госпитализированных в последнее время стабилизировалась и не растет», – отметила Ракова.

С 12 мая в столице вводится обязательный масочный и перчаточный режим.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая