РИАМО - 8 мая. Сервис быстрой доставки продуктов «Яндекс.Лавка» и продуктовый ритейлер «Азбука Вкуса» завершили совместный пилотный проект, в рамках которого число точек доставки достигло 25, и приступают ко второму этапу сотрудничества, сообщил РИАМО представитель сервиса «Яндекс.Лавка».

С пятницы ассортимент и количество «Лавок», из которых можно заказать продукцию «Азбуки Вкуса» с доставкой за 10-15 минут, расширяются в два раза.

«В середине апреля в ассортименте «Яндекс.Лавки» в Москве появилась готовая еда собственного производства «Азбуки Вкуса». На этапе тестирования проект был запущен в 25 точках сервиса, а количество доступных наименований продукции составило 25», - сказал собеседник агентства.

Чаще всего пользователи «Лавки» заказывали блинчики с ветчиной и сыром, блинчики с курицей и грибами, блинчики с бананом и шоколадной пастой, бифштекс из говядины с картофельным пюре и куриную лапшу.

Тестирование прошло успешно, стабильный спрос и позитивные отзывы пользователей подтвердили необходимость расширения сотрудничества, поэтому с пятницы ассортимент и география поставок будут расширены в два раза.

Теперь через «Яндекс.Лавку» можно заказать 50 товаров под маркой «Азбука Вкуса» в 50 дарксторах по Москве и области. До конца мая товары ритейлера появятся во всех точках «Лавки» в Москве и Санкт-Петербурге.

Ассортимент пополнится блюдами с фабрики-кухни «Азбуки Вкуса» — завтраки, обеды и ужины, а также кондитерские изделия от шеф-кондитера. Чтобы они оставались свежими, поставки на склады «Лавки» осуществляются ежедневно.

Новый этап сотрудничества позволит расширить присутствие ритейлера в спальных районах города, а также привлечь новую аудиторию — теперь заказать продукты и еду из «Азбуки» можно из Реутова, Люберец, Жулебина, Западного Дегунина, Митина и других районов.

Сделать заказ можно через приложения «Яндекс», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» или на сайте eda.yandex. Все заказы «Яндекс.Лавки» доставляют бесконтактным способом. Склады сервиса дважды в день проходят дезинфекцию. Сборщики заказов работают в масках и перчатках, а информацию об их температуре вкладывают в заказ.