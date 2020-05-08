РИАМО - 8 мая. Пятиэтажный паркинг с фасадом из металлических перфорированных кассет построят на Сельскохозяйственной улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомархтектуры.

Объект площадью 10 тысяч квадратных метров возведут на Сельскохозяйственной улице.

«Пятиэтажный паркинг будет построен для жителей микрорайона и рассчитан на 331 машино-место, включая 15 мест для маломобильных граждан. В качестве отделки архитекторы предложили использовать металлические перфорированные кассеты медного цвета, которые придают зданию стильный облик и обеспечивают вентиляцию», - отметил первый заместитель председателя Москомархитектуры, главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В здании будет две однопутные рампы, а связь между этажами обеспечат лифты и лестницы.

Проектировщик – компания «Ферро-Строй».