РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. В городском округе Красногорск в преддверии Дня Победы привели в порядок 88 мест памяти воинской славы, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«В нашем городском округе 88 памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны. За состоянием объектов следим круглый год в рамках текущего содержания и ко Дню Победы традиционно провели дополнительные работы, и все мемориалы привели в порядок», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Ранее глава муниципалитета сообщила, что в Красногорске на настоящий момент проживают 62 участника Великой Отечественной войны.

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