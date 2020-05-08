РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В Подольске планируется завершить реконструкцию городских очистных сооружений раньше срока в 2020 году, они готовы на 86%, говорится в сообщении пресс-центра ФЦП «Вода России».

Реконструкцию городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в Подольске выполняют в ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология». Производительность очистных сооружений после реконструкции объекта составит 150 тысяч кубометров в сутки. Общий охват населения — 329 тысяч человек.

«На сегодняшний день реконструкция городских очистных сооружений, на которые будут направлять хозяйственно-бытовые стоки городского округа Подольск, идет высокими темпами и большая часть работ уже выполнена. И хотя по условиям контракта возведение новых очистных должно быть завершено в 2021 году, региональный министр природных ресурсов дал поручение ускорить работы и сдать объект в 2020 году», — сказала руководитель проектного офиса-заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Ольга Лопатина.

На объекте уже закончены работы на блоке доочистки производительностью 150 тысяч кубометров в сутки, полностью обвязано и смонтировано технологическое оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации и блок доочистки запущены в работу.

Также начаты подготовительные работы для гидроизоляции внутренних поверхностей. Кроме этого, в ближайшее время будут выполнены работы по монтажу наружных технологических трубопроводов, переходных мостов и распределительных лотков.

В Московской области проводят также работы по совершенствованию водохозяйственного комплекса с использованием средств федерального бюджета, в том числе в рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Так, в 2018 году Московской области на восстановление водных объектов, потерявших способность к самоочищению, а также на ремонт гидротехнических сооружений выделяли порядка 273 миллионов рублей.