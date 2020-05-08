РИАМО - 8 мая. В Подмосковье пристыдили неработающего врача Евгению Богатыреву, которая вместо помощи пациентам с коронавирусом во время пандемии активно выступает в СМИ и хайпует на теме здравоохранения.

Богатырева уже дала ряду СМИ комментарии о доплатах врачам. Журналистам она представляется врачом скорой помощи в Королеве и главой подмосковного профсоюза медработников «Действие». Однако, как пояснил заведующий Северо-Восточным филиалом Московской областной станции скорой помощи Дмитрий Гулынин, с начала 2020 года Евгения Богатырева провела 50 дней на больничном и на данный момент продолжает находиться на листке нетрудоспособности.

«При этом заработная плата ей выплачивается в соответствии с законодательством РФ. Очень возможно, что это связано с нежеланием работать в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации», - предположил Гулынин.

Критические выступления Богатыревой в медиа в то время, когда тысячи медиков самоотверженно борются за жизни больных с коронавирусной инфекцией, сочли кощунством.

Гулынин уточнил, что сама Богатырева не оказывала медпомощь пациентам с коронавирусом и лицам из группы риска, соответственно, ей не положены и выплаты за борьбу с пандемией.

При этом в руководстве Московской областной станции скорой помощи подчеркнули, что всем остальным сотрудникам скорой в конце апреля провели перерасчет доплат, выплаты зачислят до 15 мая.

Гулынин также отметил, что защитой прав и интересов подмосковных медиков занимается Московский областной профсоюз работников здравоохранения, который объединяет многие тысячи специалистов.

«В 2019 году количество членов профсоюза составляло более 95 тысяч человек, из них 4,2 тысячи - это сотрудники станции скорой и медицинской помощи», - уточнил Гулынин.

В администрации городского округа Королев рассказали, что Евгения Богатырева работает на подстанции скорой помощи с 2017 года и за это время «отличилась» с отрицательной стороны, собрав «букет» жалоб от больных и два дисциплинарных взыскания. Однако такая репутация не помешала врачу получить господдержку в виде ипотечного кредита, которыми Московская область помогает специалистам.

Для окончательной победы над коронавирусом в Подмосковье все еще требуются медики-профессионалы, которые осознают свою миссию и работают на совесть. Именно такие бесценные кадры позволят региону как можно скорее вернуться к нормальной жизни.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая