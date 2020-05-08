РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. На заводе имени Зверева в подмосковном Красногорске изготовили тепловизионную систему для бесконтактного измерения температуры в пассажиропотоке, сообщается на официальном сайте холдинга «Швабе».

«На Ленинградском вокзале в Москве начались пилотные испытания российской ИК-системы холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» для бесконтактного измерения температуры в пассажиропотоке. Система изготавливается в Красногорске под брендом «Зенит» и предназначена для размещения на вокзалах, в аэропортах и других местах большого скопления людей», - говорится в сообщении.

Пилотные испытания организованы «Швабе» и РЖД. ИК-системы расположены в здании вокзала при выходе к поездам дальнего следования и автоматически сканируют всех пассажиров, проходящих на посадку. Для организации контроля частично изменили схему движения, по которой выход на платформы теперь возможен только через здание вокзала. Вход осуществляется со стороны Комсомольской площади и автостоянки через подъезд №3.

«Внутри двухдиапазонной системы – тепловизор и видеокамера, управляемые уникальным алгоритмом с искусственным интеллектом. Выделяя в сканируемом потоке людей, чья температура выходит за пределы критического значения, тепловизионная установка моментально отмечает их на мониторе оператора цветом и подает тревожный сигнал», - поясняется в материале.

Затем пассажирам с повышенной температурой предлагают пройти в медицинский пункт вокзала для проведения контрольного замера температуры традиционный контактным методом.

«Подобный подход уже доказал свою высокую эффективность на практике в Китае – в аэропортах и на вокзалах в условиях реальной эпидемии. Благодаря заложенным в нашей системе технологиям искусственного интеллекта она позволяет безошибочно распознавать в плотном человекопотоке людей с повышенной температурой тела, которая может указывать на возможное присутствие вируса атипичной пневмонии, коронавируса нового типа, птичьего гриппа и других заболеваний», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Он подчеркнул, что температура человека определяется моментально и с точностью около 0,1 градуса.