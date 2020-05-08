РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Подольская городская прокуратура с начала года выявила восемь нарушений в реализации национального проекта «Образование» в муниципалитете, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Указом президента РФ предусмотрена реализация 12 национальных проектов. В том числе «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и другие. Подольская городская прокуратура на постоянной основе обеспечивается надзорное сопровождение реализации нацпроектов.

«В настоящее время на территории городского округа Подольск реализуется восемь национальных проектов. С начала 2020 года на данном направлении выявили нарушения при реализации национального проекта «Образование». В связи с чем внесено пять представлений, которыми инициировано привлечение к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц», - говорится в сообщении.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений поставлены городской прокуратурой на контроль.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

В целях обеспечения законности, защиты интересов государства и прав граждан Подольской городской прокуратурой обеспечено системное и эффективное надзорное сопровождение реализации национальных проектов.