РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске заключили под стражу 27-летнего уроженца Республики Дагестан, который пытался ограбить сетевой магазин и забрать спиртные напитки и продукты стоимостью 5,5 тысячи рублей, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Уроженец Республики Дагестан 1993 года рождения, гражданин РФ, зарегистрированный и проживающий в городе Тула, женатый, имеющих на иждивении двоих несовершеннолетних детей, не работающий, ранее судимый, пытался совершить грабеж. Он 19 апреля в 18:20 в помещении магазина «Пятерочка» на улице Машиностроителей, угрожая применением насилия в отношении продавщицы, открыто похитил спиртные напитки и продукты на общую сумму 5,5 тысячи рублей, после чего попытался скрыться. Но не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как его задержали сотрудники магазина.

«СУ УМВД России по Подольску 20 апреля возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по части 3 статьи 30 пункта «г» части 2 статьи 161 УК РФ в отношении гражданина по факту покушения на грабеж, совершенное с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья. Тогда же ему предъявили обвинение в совершении преступления. 22 апреля Подольский городской суд с учетом мнения Подольской городской прокуратуры ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольск удовлетворил и обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - сказал Дзотцоев.

Надзор за уголовным делом Подольской городской прокуратурой обеспечивается.