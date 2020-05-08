РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. С 12 по 15 мая налоговая инспекция городского округа Красногорск не будет вести прием налогоплательщиков, отчеты можно оставить в боксе у входа в ведомство, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«ИФНС России по городу Красногорску сообщает, что во исполнение указа президента РФ, а также в целях обеспечения безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения коронавируса с 12 мая по 15 мая включительно прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляться не будет», - говорится в сообщении.

В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бумажной отчетности, будет вестись исключительно через бокс, размещенный на входе в инспекцию.

Обратиться в налоговый орган для решения вопросов налогоплательщики могут в электронном виде через сервисы официального сайта ФНС России, личные кабинеты, почтовым отправлением или по федеральному номеру единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

«Для организаций и индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность взаимодействовать с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального электронного документооборота», - заключается в материале.