РИАМО - 8 мая. В ближайшее время вирус никуда не исчезнет, до выработки вакцины или разработки лекарства гражданам придется учиться жить и функционировать в условиях Covid-19, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Известно, что вирус распространяется шире, если увеличивается количество контактов. Когда мы ходим только на работу и обратно – наш круг общения ограничивается коллегами и родными. Совсем другая ситуация, когда открывается сфера услуг, где количество случайных неконтролируемых контактов возрастает в десятки раз», – сказала Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которые определяет, как город будет существовать в условиях эпидемии в ближайшее время.

«Должно быть обеспечено социальное дистанцирование, введено обязательное использование масок и перчаток во всех помещениях общего пользования на производстве. Сотрудники при появлении симптомов ОРВИ должны оставаться дома. <…> Вернуться к трудовой деятельности после болезни без больничного листа или справки от врача будет невозможно», – добавила заммэра.

По ее словам, в столице в первую очередь возобновляют работу производств, а не сферы услуг, поскольку важно не допустить резкого скачка заболеваемости. С другой стороны, необходимо способствовать развитию экономики города.

В столице тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Тестирование проводится пациентам с пневмонией и всем, кто живет с пациентом с диагнозом Covid-19. В Москве организован скрининг сотрудников, контактирующих с жителями – у медицинских, соцработников, сотрудников ЖКХ, транспорта, полиции. Тестирование на коронавирус проходят пациенты неинфекционных стационаров.

Режим изоляции для всех граждан продлили до 31 мая. Также по-прежнему необходимо находиться дома жителям старшего возраста и людям, которые имеют хронические заболевания, так как они входят в группу риска.

С 12 мая в городе возвращаются к работе предприятия промышленного производства и строительства.

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая