РИАМО - 8 мая. Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, что зарабатывает большие гонорары за участие в различных скандальных ток-шоу, сообщает Федеральное агенство новостей.

По ее словам, это настоящее призвание, так как ей очень нравиться быть участницей шоу, высказываться в дискуссиях и хайповать.

«Когда я вернулась с реабилитации, первые три недели я была очень востребована, просто меня рвали на шоу, и я заработала за три недели миллион (рублей - ред.)», — сказала Борисова в интервью Алене Жигаловой в ее шоу «Алена, блин».

Она добавила, что полученные гонорары она отрабатывает сполна.

Ранее 43-летняя светская львица лечилась в тайской клинике от наркозависимости, а когда вернулась, стала очень востребована на телевизионных шоу, также участвовала как эксперт в этой теме. За каждые съемки она получала гонорары, правда, иногда суммы были не очень большие, около 10 тысяч рублей.