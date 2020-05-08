РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 мая. В подмосковных Котельниках у одного из мемориалов высадили 10 яблонь в честь Дня Победы, сообщил в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий обязанности главы городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

«К сожалению, сегодня среди нас не было самых главных и почетных гостей – тех, кому мы обязаны за этот праздник и за наши жизни. День Победы, это всегда огромное количество мероприятий, торжественных митингов, концертов. Но не сегодня. Это непривычно и грустно. Тем не менее, в сердцах каждого из нас - вечная благодарность и гордость. Возложили цветы в память о тех, кого уже нет в живых, а затем высадили рядом 10 яблонь», - сказал Жигалкин.

Он отметил, что ждет, когда все вернется к привычной жизни.

«Хочу, чтобы каждый житель после снятия ограничений прогулялся возле этого Сада Памяти», - добавил Жигалкин.

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