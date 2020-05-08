РИАМО - 8 мая. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 93% опрошенных считают День Победы праздником всех жителей России, а не только ветеранов, сообщает Nation News.

Из-за пандемии коронавируса парад Победы перенесли, как и остальные торжественные мероприятия, подготовленные в честь 75-летия Победы.

«Однако 94% россиян уверены, что нужно провести традиционную минуту молчания в память о погибших героях в онлайн-режиме», - отмечается в материале.

Восемь из десяти опрошенных сказали, что ветеранов необходимо поздравить по телефону. Были и те, кто считает День Победы исключительно праздником ветеранов – 6% граждан.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации акция «Бессмертный полк» состоится в режиме онлайн.

азличные интернет-площадки будут показывать видео с героями ВОВ вместо шествия. Также россияне могут выставить в окне фотографии своих родственников, участвовавших в войне.

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