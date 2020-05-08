РИАМО - 8 мая. В столице с 12 мая будет обязательным ношении масок и перчаток в общественных местах, при этом использование только одного средства защиты будет считаться нарушением, сообщает РИА Новости.

«У нас закон частично не работает. Если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет. Важно помнить, что вирус передается через контакт, поэтому эти нормы обязательного ношения масок и перчаток обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан», — заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

За появление без средств защиты в магазине или на рабочем месте будут штрафовать на четыре тысячи рублей, в общественном транспорте или такси штраф составит пять тысяч рублей.

Следить за соблюдением требований о ношении средств защиты на транспорте будут сотрудники ГКУ «Организатор перевозок». Контролеры будут выборочно заходить в салоны автобусов и проверять наличие защитных средств у пассажиров.

Госинспекция по недвижимости будет проверять соблюдение норм на промышленных предприятиях. Департамент торговли проконтролирует ношение масок и перчаток на территории городских магазинов.

Остальные отрасли, в том числе и строительную, будет контролировать объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).

Любое промышленное и непромышленное предприятие будет контролировать Роспотребнадзор. На нарушителя составляется протокол, который передается уполномоченному органу для рассмотрения и наложения штрафа.

Ранее в Москве по 31 мая продлили введенные из-за коронавируса ограничения. Продолжает действовать режим самоизоляции, гражданам нельзя выходить из дома без веской причины.