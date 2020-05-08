РИАМО - 8 мая. Правоохранители задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег из сумки у пассажирки столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась 50-летняя женщина. Она рассказала, что возвращалась домой, когда в вагоне электропоезда, следовавшего по Калужско-Рижской линии столичного метрополитена, неизвестный похитил случайно оставленную ею сумку с личными вещами, документами, банковскими картами, а также 350 тысячами рублей.

«Как сообщила потерпевшая в сумке находились все ее накопления, которые она иногда возила с собой, опасаясь оставлять дома, поскольку проживала в съемной квартире», - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали на северо-востоке столицы. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичного деяния приезжий. В ходе обыска в его доме полицейские обнаружили похищенные у потерпевшей денежные средства и личные вещи.

Похищенное имущество изъяли и возвратили законной владелице.