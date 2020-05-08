РИАМО - 8 мая. Организации сферы промышленности, включая производство мебели, текстильных изделий, техники, изделий из бумаги и металла возобновят работу в Подмосковье с 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Все организации, осуществляющие производственную деятельность, могут работать, здесь ограничений нет. Единственное требование – соблюдение санитарных норм. Ознакомиться с ними можно на инвестиционном портале Московской области», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Между тем, пока до 31 мая запрещена работа массажных салонов, парикмахерских, фитнес-центров и других предприятий, работающие в сфере услуг. Кроме того, закрытыми остаются кафе и рестораны. Эти заведения могут работать на доставку или вынос.

Закрытыми по-прежнему остаются дома быта, химчистки, сервисные центры по ремонту техники остаются закрытыми. Но этими услугами можно пользоваться с помощью курьера, а в офисе должен находиться один дежурный мастер.

Автосервисы и шиномонтажи могут работать. Также разрешена оптовая и розничная продажа автозапчастей, строительных и отделочных материалов, товаров для сада. Мебельные магазины остаются закрытыми.

Продолжают работать медицинские учреждения, в том числе частные, аптеки, торговые объекты, продающие продовольствие и товары первой необходимости.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая