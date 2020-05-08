РИАМО - 8 мая. Сопредседатель межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков отметил, что акция памяти в этом году пройдет в интернете, однако это нисколько не уменьшает ее ценность, а наоборот — повышает.

Традиционный парад Победы и акцию «Бессмертный полк» в 2020 году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, в соцсетях будет проведен флешмоб, где люди смогут публиковать истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Несмотря на отсутствие колонн, парадов и шествий, смысл «Бессмертного полка» не меняется существенно. Меняется форма, но смысл остается прежним — это история семьи и возможность записать ее», — сказал Лапенков в эфире радио Sputnik.

По его словам, именно «сохранение корней — это очень важный смысл «Бессмертного полка».

Он подчеркнул, что в 2021 году есть надежда устроить традиционное шествие людей с портретами своих ветеранов.

«В следующем году нам, дай Бог, обойтись без пандемии и снова вернуться к колоннам, шествиям и собраниям людей на улицах. Люди будут снова с портретами родственников и это здорово», — добавил Лапенков.

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