РИАМО - 8 мая. Память боксеров-участников ВОВ почтут 10 мая, подняв в небо над Дмитровом и Серпуховом воздушные шары со знаменами победы и изображениями маршалов Победы, а также боксеров, принимавших участие в войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего подобные запуски планируется осуществить в 13 российских регионах. Так, в небе появятся портреты Александра Покрышкина, Бориса Галушкина, Константина Короткова, Абрека Баршта, Владимира Карпова, Юрия Сироткина, Леонида Быкова, Георгия Костылева, Валентина Федорова, Сергея Щербакова и многих других.

«Достоверно известно, что спортсмены наряду с другими солдатами самоотверженно сражались за свою Родину. Многие боксеры, в частности, практически с ринга уходили на фронт, участвуя впоследствии в боях в том числе и на подмосковной земле», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, эта яркая акция приобретает еще большее значение в условиях вынужденной отмены или переноса большинства праздничных мероприятий.

В этом году из-за распространения коронавируса отменены все массовые мероприятия на День Победы в Москве и Московской области. Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-формате.

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