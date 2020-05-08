РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец совместно с АО «Люберецкий Водоканал» проводят работы по устранению локальных подтоплений на улице Попова возле дома №26, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель главы администрации Родион Грошевик.

«Мы проинспектировали ход выполнения работ. Сотрудниками АО «Люберецкий водоканал» ведутся работы по прокладке ливневой канализации протяженностью 42 метра с установкой дождеприемника для устранения подтопления. Все работы планируется завершить на текущей неделе», - подчеркнул Грошевик.

Он добавил, что для предотвращения подтоплений в 2020 году запланировано устранение подтоплений на муниципальных дорогах по девяти адресам.