РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 мая. В городском округе Щелково за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у восьми жителей, всего на территории округа зафиксировано 268 подтвержденных случаев, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.
«Ранее количество заболевших в Щелкове составляло 260 человек, за прошедшие сутки выявлено восемь случаев. Сейчас коронавирус выявлен у 268 человек», - говорится в сообщении.
На данный момент в Московской области зафиксировано 18 350 случаев Covid-19, скончались 175 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 813 человек.
Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.
По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30 или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.
Текстовая трансляция
8 МАЯ
- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.
- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.
- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии
- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.
- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.
- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая
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