РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В микрорайоне Кузнечики Подольска отремонтируют участок улицы 43-й Армии от Красногвардейского бульвара до улицы Академика Доллежаля в рамках проекта «Улицы Победы», сообщается на сайте администрации округа.

В рамках ремонтного сезона и проекта «Улица Победы» в 2020 году отремонтируют 20 дорог Московской области, связанных с Победой в Великой Отечественной войне, а также именами воинов-героев. Это 10 муниципальных и 10 региональных дорог общей протяженностью более 20 километров.

«В рамках проекта «Улица Победы» в микрорайоне Кузнечики Подольска отремонтируют участок улицы 43-й Армии от Красногвардейского бульвара до улицы Академика Доллежаля, дорога относится к региональной сети», - говорится в сообщении.

В ходе работ на всех участках заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут горизонтальную дорожную разметку. Завершить ремонтные работы планируется в течение ремонтного сезона. Всего в 2020 году на территории Московской области отремонтируют более 1,5 тысячи дорог.