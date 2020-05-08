РИАМО - 8 мая. Центр поддержки экономики Москвы, созданный по решению Оперативного штаба по вопросам экономики Москвы, обновил информационный портал для столичных предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«На обновленном портале создали удобный и современный интерфейс. Теперь там можно получить подробную информацию обо всех действующих в столице мерах поддержки», — отмечается в материале.

Кроме того, скоро на сайте появится автоматический агрегатор, который позволит подобрать конкретные меры поддержки для определенной сферы предпринимательства.

Также на сайте можно получить информацию о цифровом пропуске, ознакомиться с последними новостями в сфере антикризисных мероприятий для городского бизнеса.