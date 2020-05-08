РИАМО - 8 мая. Сотрудники Домодедовской таможни в марте этого года обнаружили незадекларированные наручные часы швейцарского бренда Vacheron Constantin при проведении таможенного досмотра багажа пассажира, говорится в сообщении пресс-службы Домодедовской таможни.

Как оказалось, 29-летний гражданин Катара, прибывший рейсом Швейцария – Москва, проследовал через «зеленый коридор», заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

«При проведении таможенным органом опроса о причинах не декларирования дорогостоящих наручных часов в установленном порядке, пассажир пояснил, что не знал о необходимости заполнения пассажирской таможенной декларации», - говорится в сообщении.

Специалисты провели таможенную экспертизу, которая показала, что стоимость часов на мировом рынке составляет 19 665 евро, что согласно официальному курсу валюты около 1,6 миллиона рублей.

В отношении пассажира завели административное дело.