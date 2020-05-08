РИАМО - 8 мая. Российский эстрадный певец Лев Лещенко проведет праздничный онлайн-концерт к 9 мая в Московском метрополитене, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Трансляция концерта пройдет 9 мая в 10:30 на YouTube-канале Дептранса», — говорится в сообщении.

Кроме того, трансляцию можно будет посмотреть в течение дня у партнеров: Megogo, THT-Premier, «Москва 24», «Яндекс.Эфир», @леди.

Ранее народный артист РСФСР был выписан из больницы в столичной Коммунарке, где проходил лечение от пневмонии. Лещенко был госпитализирован 24 марта после того, как вернулся с гастролей в США транзитом через Францию. Анализ на коронавирус у него и его супруги дал положительный результат.

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