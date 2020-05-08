РИАМО - 8 мая. Парки культуры и отдыха в Подмосковье подготовили праздничную программу онлайн-мероприятий в честь 9 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В связи с распространением коронавирусной инфекции парки культуры и отдыха региона с 30 марта закрыты для посещения.

«К празднованию 75-й годовщины Великой Победы 16 парков культуры и отдыха Подмосковья подготовили много интересных онлайн-мероприятий», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В программе онлайн-мероприятий — различные мастер-классы, конкурсы стихов, рисунков, песен о войне, онлайн-выставки, интеллектуальные викторины и многое другое.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде 3 мая в своих социальных сетях запустил акцию «Стихи о войне» и приглашает всех желающих присоединиться к акции. Также, парк поддерживает акцию-марафон «Окно Победы». 9 мая в 12:00 призывает исполнить музыкальное произведение Давида Тахманова «День Победы» из окон и балконов квартир и домов. Выложить видео своего выступление можно в социальных сетях. В Instagram-аккаунте парка художник-иллюстратор Анастасия (@anastasiyka_mult) 9 мая в 12:00 проведет мастер-класс для детей «Салют Победы».

Парк культуры и отдыха в Павловском Посаде с 4 по 10 мая в своих аккаунтах социальных сетей проводит творческие мастер-классы, интеллектуальные викторины, чтение стихов о войне, сотрудники парка принимают участие в акции #бессмертныйполконлайн .

Парки культуры и отдыха городского округа Серпухов с 20 апреля запустили онлайн-конкурс рисунков ко Дню Победы, а также литературный онлайн-конкурс «75 слов о Войне». Помимо этого, парки в своих аккаунтах соцсетей проводят различные увлекательные мастер-классы, которые интересны как для детей, так и для взрослых. В социальных сетях также проходит ежедневная онлайн-рубрика «Кинопарк» — фильмы на военную тематику.

В сети Instagram-аккаунтах парков 9 мая пройдет интерактивная детская онлайн-программа «Великая Победа». В ней примут участие парк «Елочки» в Домодедове, парк «Раздолье» в Одинцовском округе, парк «Москворецкий» Воскресенска, парки культуры и отдыха Долгопрудного. Онлайн-программа, посвященная Дню Победы, также пройдет в парке отдыха «Вербилки» Талдомского округа.

Лотошинский парк культуры и отдыха с 1 по 25 мая запустил онлайн-конкурс рисунков ко Дню Победы, онлайн-выставку работ и голосование. Также, провел мастер-класс по изготовлению броши-значка «Георгиевская ленточка» (видеоролик). Викторина, посвященная 9 мая «Проверь себя!»

Парк имени Лямина Дмитровского округа совместно с парком «Березовая роща» с 20 апреля по 9 мая запустили флешмоб «Помним - гордимся - ценим», по условиям которого, нужно записать видео со своими друзьями, одноклассниками, родственниками, коллегами (можно удаленно), где по очереди читают стих о Великой Отечественной войне.

С 23 апреля по 9 мая парки также запустили акцию «Победа 75», в рамках которой, подписчики присылают рисунки, посвященный ВОВ для публикации в соцсетях. Помимо этого, с 1 по 9 мая запустили акцию «Открытка ветерану», суть которой состоит в публикации в социальных сетях парков работ подписчиков.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Московской области продолжает действовать режим самоизоляции. Граждане не могут выходить из дома без веской причины. В этом году праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, будут проводиться онлайн.