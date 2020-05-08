РИАМО - 8 мая. Участники проекта «Московское долголетие» установили рекорд по массовому изготовлению бумажных журавликов онлайн, собрав в технике оригами 850 поделок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Рекорд зафиксировали эксперты, его внесли в реестр рекордов России.

«Старт акции был дан в социальных сетях проекта «Московское долголетия» 30 апреля. Преподаватель Ольга Карзина записала видеоурок по изготовлению бумажного журавлика. Все, что требовалось от участников, — это сделать подделку и отправить ее фотографию организаторам рекорда», - говорится в сообщении.

В итоге пришло 535 фотографий с журавликами от людей разного возраста.

Достижение приурочили к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и посвятили памяти погибших, ветеранам и труженикам тыла.

В России белый журавль ассоциируется с известной песней композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли», которая стала символом памяти и скорби о погибших на войне.

Проект «Московское долголетие» создан в 2018 году. За время существования его участники установили 18 рекордов, в которых приняли участие около 56 тысяч человек. Рекорд по массовому изготовлению бумажных журавликов стал первым совершенным в режиме онлайн.

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