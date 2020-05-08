РИАМО - 8 мая. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал об особенностях ношения медицинской маски весной и в условиях повышенной влажности из-за майских гроз.

Эксперт отметил, что во время влажной погоды или дождя маска быстро намокает и становится непригодной к ношению. Он посоветовал в случае, если маска намокла, сменить ее на новую, поэтому важно всегда иметь с собой запасную маску.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять», – сказал Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Он порекомендовал не пытаться высушить маску, намокшую под дождем, так как повторное использование маски может быть только после обработки.

При этом инфекционист уточнил, что не следует стирать маску, сделанную своими руками, сложенную в четыре или восемь слоев, так как ее эффективность значительно уменьшается. А вот прогладить утюгом – хороший вариант. Для создания маски годится только марля.

По его словам, обычные одноразовые маски сделаны из пластмассы, поэтому их проглаживать утюгом нельзя, они требуют только замены.

В общественных местах необходимо носить маску и перчатки, так как это наиболее эффективный способ защиты от коронавируса. Их использование рекомендуют всем россиянам, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов коронавируса.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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