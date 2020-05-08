РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 мая. В Домодедове за сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 405 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 918 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 18 350 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 175 человек. Выздоровели и выписались 813 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 405 (+13)», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия - 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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