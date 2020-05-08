РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Жители микрорайона Климовск Подольска могут украсить ко Дню Победы балкон или лоджию триколором, который бесплатно выдадут в управляющей компании, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Завтра, 9 Мая, 75-летие Великой Победы. В создавшихся в настоящее время условиях, когда все находятся в режиме самоизоляции, предлагаем жителям микрорайона Климовск по-своему принять участие в праздновании этой важной даты. Украсьте свой балкон или лоджию триколором. Это будет символ нашего единства, символ памяти о героях, отстоявших мир», - говорится в сообщении.

Получить триколор жители микрорайона могут в пятницу в офисе управляющей организации МУП «СЕЗ» у секьюрити на улице Железнодорожная, 7А или на улице Дмитрия Холодова, 6А в мастерских и на пункте охраны до 18:00.

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