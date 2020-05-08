РИАМО - 8 мая. В Подмосковье продлили режим «технологической тишины», который энергетики объявили еще в марте, он будет действовать до отмены ограничительных мер по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Отмена плановых отключений позволяет создать комфортные условия для граждан, находящихся временно дома. Учащиеся получают возможность заниматься дистанционно, не пропуская онлайн занятия, по причине отсутствия электричества», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В условиях «технологической тишины» запрещено проводить плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений либо предотвращением аварийных ситуаций.

В случае отключения, носящего аварийный характер, необходимо сообщить об этом в Единую дежурную диспетчерскую службу в районе, в котором проживает потребитель. Восстановление электроснабжения занимает не более двух часов.

На время действия карантина по причине коронавируса приостановлены проверка внутридомового газового оборудования, замена счетчиков и другие работы сотрудников отрасли, которые связаны с непосредственным контактом с гражданами.

Жителей Подмосковья попросили быть бдительными и не доверять лицам, которые представляются сотрудниками энергокомпаний, однако не могут предоставить подтверждающих документов либо спецодежду. Это поможет не стать жертвой мошенников и обезопасить свой дом.

Ранее подмосковные предприятия ТЭК продляли режим «технологической тишины» до 11 мая.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая