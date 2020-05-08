РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 мая. Автопробег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 9 мая в Балашихе, сообщается на странице сообщества «Балашиха. Подвезем» в соцсети «ВКонтакте».

В связи со сложившейся сложной эпидемситуацией многие мероприятия по празднованию 75-летия Победы отменены. Одним из мероприятий, которое можно провести безопасно, остается по мнению организаторов, ежегодный автопробег, который стал символом празднования Дня Победы в Балашихе.

«При поддержке общественной палаты Балашихи согласованное с администрацией округа мероприятие состоится и в этом году. Впервые автопробег пройдет по центральным улицам Балашихи - на улице Советская и на проспекте Ленина. Желающие принять участие, пишите в комментариях или голосуйте в опросе. Мы ждем всех!» - говорится в сообщении.

Старт колонны 9 мая в 12:00 - «закрытая дорога» в микрорайоне Авиаторов, улица Третьяка, сбор с 10:40 до 11:50.

В автопробеге также примут участие волонтеры Балашихи, которые оказывают поддержку самоизолированным, малообеспеченным и многодетным жителям города, ветеранам, развозя им продуктовые наборы.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в привычную организацию и сбор перед проведением автопробега.

«Мероприятие может быть проведено только при соблюдении правил по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: украшение и разрисовка автомобилей производится за пределами места сбора, выход из автомобилей строго запрещен», - добавляется в материале.

Организаторы мероприятия просят участников внимательно отнестись к новым правилам проведения. В случае нарушений, мероприятие может быть остановлено и отменено.

Акция объединяет горожан, желающих почтить память погибших в ВОВ.