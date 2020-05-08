РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. Плановые промывки внутренних инженерных коммуникаций многоквартирных домов будут проводиться в городском округе Люберцы до 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Во время проведения работ в воде из-под крана возможно появление примесей.

«Такие примеси в воде - это временное явление, связанное со скачками давления в системе: механические отложения взбалтываются и смешиваются с водой. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Работы по промывке внутренних инженерных коммуникаций домов и магистральных сетей проводит АО «Люберецкий Водоканал» совместно с управляющими организациями.

В Люберцах работы проведут по следующим адресам: 14 мая - на Комсомольском проспекте, в доме №11, 19 мая - на улице Молодежная, в доме №8, 26 мая - на улице Волковская, в доме №7А. В поселке Красково работы проведут 14 мая на улице КСЗ в доме №16, 21 мая - на улице Школьная, в домах №№1А, 3, 28 мая - на улице Островского, в доме №6.

В поселке Малаховка работы будут проводиться с 12 по 15 мая на Быковском шоссе, в домах №№7, 8; с 18 по 22 мая - на Быковском шоссе, в домах №№9 и 10; с 25 по 29 мая - на Быковском шоссе, в домах №№11 и 12. В поселке Октябрьский работы проведут с 12 по 15 мая на улице Текстильщиков, в доме №2. В поселке Томилино работы проведут 14 мая на улице Гоголя, в доме №48. 21 мая работы пройдут на улице Гоголя, в доме №45. 28 мая работы проведут на улице Гоголя, в доме №46.

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточном режиме по следующим телефонам: 8(495)554-92-53 - диспетчерская служба АО «Люберецкий Водоканал»; 8(495)518-91-41, 8(495)518-91-45 - управление ЖКХ администрации городского округа Люберцы; 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33, *5-105 - диспетчерская служба ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы.