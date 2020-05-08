Самоизоляция на даче: где взять рассаду и какие меры предосторожности принять

Где купить рассаду
Одна из первых проблем, с которой сталкивается дачник в начале сезона, – это самостоятельное выращивание или покупка рассады. Сейчас, в период пандемии, привычный поход на рынок доступен не всем, поэтому востребованы становятся интернет-магазины, доставляющие покупки домой или на дачный участок.
Крупные гипермаркеты, например, «Леруа Мерлен», предлагают бесконтактную доставку – выгрузив заказ, курьер отходит на два метра, давая возможность проверить товар. Минус таких гипермаркетов в том, что там можно купить только саженцы деревьев или многолетних растений, а популярные среди дачников овощи придется искать в другом месте.
Любителям помидоров и огурцов со своего участка на помощь приходят индивидуальные предприниматели – в интернет-магазинах и на «Авито» найти рассаду овощей труда не составляет. О возможности бесконтактной доставки с ними придется договариваться отдельно: у большинства продавцов «по умолчанию» такая возможность отсутствует.
Безопасно ли заказывать через интернет
По мнению ведущего врача Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Юрьевича Лебедева, заказов, привезенных из интернет-магазинов, бояться не стоит – вирус на поверхностях не живет дольше трех суток.
«Если страшно, то можно оставить привезенную вещь на три дня вне зоны досягаемости или подержать несколько часов на солнце – ультрафиолет убьет вирус. В маразм тоже впадать не стоит: вирус не живет на живых растениях и в удобрениях, поэтому свежепривезенную рассаду можно смело высаживать в грунт», – рекомендует читателям РИАМО эксперт.
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Возможен ли дефицит рассады
Из-за пандемии многие места, где привыкли закупаться дачники, закрылись или ушли в офлайн. Стоит ли покупать заранее необходимые дачникам вещи или в случае необходимости их можно будет без проблем найти в магазине? Наш эксперт, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Ильич Терешонок, считает, что закупаться заранее не стоит.
«Все магазины, связанные с жизнедеятельностью России, работают. Поэтому при оформлении пропуска приобрести нужные для дачников саженцы или удобрения не составит труда», – рассказал РИАМО агроном.
К тому же, согласно постановлению губернатора Московской области от 7 мая 2020 г. № 227-ПГ, с 12 мая в регионе смогут возобновить свою деятельность ранее закрытые магазины, реализующие товары для сада, при соблюдении отраслевых санитарных норм.
Дефицита рассады специалист не прогнозирует. По его словам, потребность в ней восполнится, так как посев основных культур, важных для дачников, происходит в январе.
«Карантин начался в марте, поэтому все производители молятся, чтоб потребители приехали и выкупили рассаду», – пояснил эксперт.
Как выбрать удобрения
Помимо рассады, многие дачники перед выездом запасаются удобрениями. Владимир Терешонок рекомендует выбирать удобрения, в которых присутствуют три основных элемента – азот, фосфор и калий. По его словам, сейчас легко можно приобрести их аналоги с полезными для разных растений микроэлементами.
Стоит запастись и химическими препаратами для обработки растений от вредителей. Сейчас цветут косточковые культуры – черешня, вишня, сформированы бутоны у яблонь и груш, а профилактическую обработку необходимо проводить именно на этапе бутона. По словам эксперта, если растения не были вовремя обработаны, то можно использовать химию четвертого класса опасности, которая безвредна для пчел и других насекомых. Непосредственно препарат каждый дачник должен выбирать самостоятельно, исходя из выращиваемых культур и особенностей своего участка.
«Совсем без химии произвести обработку не получится. Например, на яблонях возможно наличие парши, которая в будущем может передаться на плоды», – поделился Владимир Терешонок с РИАМО.
Шашлыки с семьей и общение через забор
Многие, выезжая из города, расслабляются и разрешают себе «послабление» в правилах, которые соблюдали в городе, а то и вовсе прекращают их выполнять. По словам Михаила Лебедева, выезд из города – не повод проявлять беспечность.
«Выезжая на дачу, стоит соблюдать те же правила безопасности, что и в городе: отправляясь в общественное место, надевать защитную маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. Приглашать гостей на шашлыки не стоит. Если хочется, лучше пожарить их в семейном кругу», – рассказал РИАМО эксперт.
По словам эпидемиолога, к своему дачному участку стоит относиться как к квартире, в которой вы проводили самоизоляцию, не приглашать туда друзей и соседей. Впрочем, ничего криминального в общении с окружающими на расстоянии эпидемиолог не видит.
«Можно пообщаться через забор с соседкой, если соблюдаете социальную дистанцию. На даче вполне можно находиться на расстоянии друг от друга не двух, а сразу пяти метров», – пояснил эксперт.
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