Самоизоляция на даче: где взять рассаду и какие меры предосторожности принять

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Одна из первых проблем, с которой сталкивается дачник в начале сезона, – это самостоятельное выращивание или покупка рассады. Сейчас, в период пандемии, привычный поход на рынок доступен не всем, поэтому востребованы становятся интернет-магазины, доставляющие покупки домой или на дачный участок.

Крупные гипермаркеты, например, «Леруа Мерлен», предлагают бесконтактную доставку – выгрузив заказ, курьер отходит на два метра, давая возможность проверить товар. Минус таких гипермаркетов в том, что там можно купить только саженцы деревьев или многолетних растений, а популярные среди дачников овощи придется искать в другом месте.

Любителям помидоров и огурцов со своего участка на помощь приходят индивидуальные предприниматели – в интернет-магазинах и на «Авито» найти рассаду овощей труда не составляет. О возможности бесконтактной доставки с ними придется договариваться отдельно: у большинства продавцов «по умолчанию» такая возможность отсутствует.

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