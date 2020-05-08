РИАМО - 8 мая. Глава правительства России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, впервые после госпитализации провел совещание с кабинетом министров, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Совещание правительства по социально-экономическим вопросам прошло в пятницу в онлайн-режиме. На нем затронули в том числе вопросы поддержки ветеранов Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Мишустин ранее сообщил президенту Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Премьер вынужден был самоизолироваться.

Исполняющим обязанности председателя кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Сам премьер продолжал работать с документами и находился на связи с коллегами.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая