РИАМО – 8 мая. Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость, соответствующие рекомендации подготовила Судебно-экспертная палата (СЭП) России, передает Федеральное агентство новостей.

Речь идет о договоре купли-продажи или найма жилья, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

«Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», — говорится в сообщении.

Также авторы рекомендаций пояснили, что при режиме самоизоляции россиянин должен носить с собой документ, удостоверяющий личность и показывать его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ в данном случае считается административным правонарушением.

Нормативно-правовой акт, касающийся введения режима повышенной готовности, не признан судом незаконным, поэтому нет оснований для его несоблюдения.

Ранее в Московской области и Москве ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, продлили по 31 мая.

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