РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. В подмосковном Подольске местный житель за приобретение наркотика массой 2,56 грамма через тайник-закладку получил три года условно с испытательным сроком на 3 года, сообщил «РИАМО в Подольске» исполняющий обязанности заместителя подольского городского прокурора, младший советник юстиции Павел Коваленко.

Житель Подольска 16 января через тайник-закладку незаконно приобрел вещество массой 2,56 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон. 17 января его задержали сотрудники полиции УМВД России по Подольску, в ходе личного досмотра изъяли наркотик.

«Подольская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранения без цели сбыта наркотического средства в крупном размере). 23 марта ему вынесли приговор и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на 3 года», - сказал Коваленко.

Он разъяснил, что незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере, является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрено наказание. В частности, лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.