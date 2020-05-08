РИАМО - 8 мая. В Химках сдали в аренду одноэтажную баню площадью 802,8 квадратного метра с земельным участком площадью 1018 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект расположен по адресу: Московская область, город Химки, микрорайон Сходня, улица Некрасова. Его арендовали на 10 лет. Аукцион проходил в электронной форме с использованием средств дистанционного взаимодействия.

«В аукционе, состоявшимся в конце апреля, приняло участие два участника: общество с ограниченной ответственностью ТПК «Метромет» и общество с ограниченной ответственностью «Н1», – говорится в сообщении.

Итоговая ежегодная арендная плата за пользование объектом поднялась на 20% по отношению к стартовой, составив 2,5 миллиона рублей.

Все денежные средства от аренды имущества будут поступать в бюджет городского округа Химки.