РИАМО - 8 мая. Водная пассажирская навигация открывается в Московской области с 9 мая, маршруты откроются в Серпухове, Лыткарине и Коломне, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В Подмосковье в весенне-летний период водным транспортом пользуется более 29 тысяч пассажиров.

«В этом году речная навигация будет организована по трем водным маршрутам, один из которых проходит по Москве-реке в районе города Лыткарино. Два других будут организованы на реке Оке в Коломне и в Серпухове», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что многие жители ждут открытия пассажирских перевозок, так как это существенно сокращает время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям.

Навигация будет доступна для пассажиров до сентября в Коломне и Серпухове и до ноября в Лыткарине.

В Коломне от причала «Бочманово» до причала «Притыка» в выходные и праздничные дни с 07:00 до 10:40 и с 17:00 до 20:40 будет курсировать теплоход «Москва-108» (120 мест). Протяженность маршрута – 24 километра, время в пути – 1 час 40 минут.

В Лыткарине перевозку пассажиров будет проводить катер «Стриж-7» вместимостью 10 человек по маршруту от причала «Андреевский» до причала «Лыткарино». Судно проходит маршрут в 800 метров менее чем за 10 минут, и будет курсировать с 6:50 до 20:05.

От причала «Серпухов» до причала «Сады» будет курсировать теплоход «Зуша» (60 мест). Протяженность маршрута составит четыре километра, время в пути – 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника.

Рассчитаться за проезд можно картой «Стрелка» и социальными картами. Карты должны быть прикреплены к цифровому пропуску.

Стоимость проезда на маршрутах составит: от причала «Серпухов» до причала «Сады» 30 рублей и 15 рублей для детей. От причала деревни Андреевское до причала «Лыткарино» 39 рублей и 19,50 рублей для детей. От причала «Бочманово» (Коломна) до причала «Притыка» 73 рубля и 36,50 рублей для детей.