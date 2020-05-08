РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 мая. Первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин и председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов почтили память героев ВОВ у памятника «Подвигу летчиков мытищинского аэроклуба».

«Накануне 75-летия Победы вместе с председателем совета депутатов Мытищ Андреем Гореликовым почтили память Героев Великой Отечественной войны у памятника «Подвигу летчиков мытищинского аэроклуба». Этот монумент - один из главных символов нашего города. Он был установлен по инициативе Героя Советского Союза Нины Распоповой и ветерана Великой Отечественной войны Виктора Маслова. Сейчас их уже нет с нами, но мы бережно храним память и бесконечно гордимся ратными подвигами мытищинцев», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что летчики-герои принимали активное участие в обсуждении идеи и места установки «памятника самолету», как называют его жители.

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