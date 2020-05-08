РИАМО – 8 мая. Количество обращений в национальную электронную библиотеку России увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила в пятницу заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

«Больше стали читать, мы сегодня это видим даже по национальной электронной библиотеке, потому что у нас сегодня на 40% увеличилось количество обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала Ярилова.

Она отметила, что в прошлом году почти в каждом субъекте РФ были открыты мобильные библиотеки.

Ранее она сообщила, что на базе национальной электронной библиотеки 9 мая заработает всероссийская цифровая библиотека Победы.