РИАМО - 8 мая. Главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин отметил, что миф о том, что курильщики менее других подвержены риску заражения коронавирусом не соответствует действительности, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

Ранее в Сети и СМИ начала появляться информация, что среди заболевших новой коронавирусной инфекцией очень мал процент курильщиков. Но, по заявлению наркологов, данная информация не соответствует действительности. Они отмечают, что никотин и алкоголь наоборот только увеличивают риск заражения инфекцией.

«Мы уже не раз говорили о том, что вредные привычки ослабляют иммунитет и ни коем образом не могут как-то благотворно повлиять на организм. Так, алкоголь несет тяжелую нагрузку на все системы и может привести к ослаблению иммунитета», - отметил Холдин.

Он уточнил, что в период пандемии жителям нужно очень тщательно следить за здоровьем и беречь его - соблюдать режим дня, правильно питаться, избегать стрессов и тревог, стараться сохранить физическую активность, не выходя из дома.

«Курение - такая же сильная зависимость, которая никак не способна повлиять на организм положительно, а совсем наоборот - как известно, курильщики более подвержены заболеваниям легких. Из-за сниженного иммунитета курение отягощает течение любой инфекции, в том числе и коронавируса», – добавил Холдин.

Он подчеркнул, что не стоит верить мифам о коронавирусе и оправдывать свою вредную привычку.

Наркологи призывают отказаться от вредных привычек и не злоупотреблять алкоголем и никотином. Подобные зависимости повышают риски для здоровья во время пандемии.

В Московской области работает сайт о профилактике коронавирусной инфекции. Также действует горячая линия: 8-800-550-50-30. Позвонив по номеру, любой житель может получить необходимую справочную информацию.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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