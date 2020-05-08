РИАМО - 8 мая. Эвакуаторы «Администратора Московского парковочного пространства» (АМПП) бесплатно помогли 88 автомобилистам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия (ДТП), специалисты безвозмездно переместили 26 грузовых и 62 легковых автомобиля за апрель, сообщается на сайте «Московского паркинга».

«Специалисты службы эвакуации «Московского паркинга» ежедневно дежурят на дорогах столицы, чтобы в случае необходимости оперативно помочь экстренным службам города и ГИБДД устранить последствия дорожно-транспортных происшествий. Эвакуаторы бесплатно перемещают автомобили, которые в результате ДТП или технических неисправностей не смогли самостоятельно покинуть место происшествия», – говорится в сообщении.

За апрель помощь эвакуаторов часто требовалась в ДТП на Московской кольцевой автомобильной дороге. Также в число улиц, откуда перемещали поврежденные авто, вошли Ленинградское, Калужское и Варшавское шоссе, Волгоградский проспект.

В АМПП напомнили, что в случае возникновения вопросов по теме платных парковок, консультацию можно получить по телефонам горячей линии «Московского транспорта»: 8 (495)539-54-54 или 3210 с мобильного телефона. Обращения можно также подать онлайн с помощью специальной формы на Едином транспортном портале: transport.mos.ru.